Путин: Тема метро в Красноярске не должна умереть

Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Красноярского края обсудить вопрос строительства метро с правительством. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с главой государства губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что тема метрополитена в краевом центре «финасовоемкая и она просто уходит». Он сказал, что, по его мнению, имеет смысл рассмотреть какие-то альтернативы метрополитену.

«Мы могли бы к этому подойти с иных позиций – комплексное решение по скоростным видам городского транспорта. Где-то пустить электричку, где-то скоростной трамвай», — предложил губернатор.

Однако Путин предложил еще раз вернуться к вопросу строительства метро в Красноярске. Он сказал, что «эта тема не должна умереть». Глава государства предложил Уссу приехать в столицу снова, чтобы поговорить об этом с участием кабмина.

Ранее в ходе посещения Красноярска в феврале Путин не исключил, что в городе может появиться метро. При этом президент пообещал, что проект строительства одной ветки поземки будет рассмотрен. Тогда же Усс высказал мнение, что ввод в эксплуатацию подземного вида транспорта мог бы способствовать улучшению не только транспортной, но и экологической ситуации в городе. В строительство метро в этом городе было вложено около 12 миллиардов рублей, но однако в 90-х годах проект был заморожен.

В минувшую субботу Усс сообщил, что краевые власти ждут выделения из федерального бюджета одного миллиарда рублей для актуализации проекта метро в Красноярске.