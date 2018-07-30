Лавров: Россия знает о планах Запада против нее

Россия обладает всей нужной информацией о военных планах Америки и других стран в ее отношении. Об этом заявил 30 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Уверенность российского главы Владимира Путина в безопасности страны основана на действующих материальных переменах в государстве и армии. Заявление министр сделал на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Так он ответил на вопрос, как отразилось на российской безопасности закрытие военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Советские (российские) военные базы располагались на территории этих стран до 2002 года. В Камрани во Вьетнаме находилась военно-морская база ВМФ, а в Лурдесе на Кубе располагался радиоэлектронный центр, важнейший российский зарубежный пункт радиоэлектронной разведки.