Глава МЭР рассказал о пользе от Нового банка развития БРИКС

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин уверен, что страна получит дополнительные финансовые ресурсы и экспертизу инфраструктурных проектов благодаря Новому банку развития БРИКС.

Как сообщает «Экономика сегодня», в кулуарах саммита БРИКС в Йоханнесбурге глава российского ведомства заметил, что речь идет не только о транспортных проектах или сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и в целом ряде других направлений.

Ранее вице-президент банка Лесли Маасдорп объявил о выделении РФ кредита в размере одного миллиарда долларов на реализацию инфраструктурных проектов уже в следующем году.