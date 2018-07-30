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В 2020 году пройдут мероприятия памяти погибших в Чечне десантников
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16:45   30 Июля 2018
Россия

Глава МЭР рассказал о пользе от Нового банка развития БРИКС

Глава МЭР рассказал о пользе от Нового банка развития БРИКС

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин уверен, что страна получит дополнительные финансовые ресурсы и экспертизу инфраструктурных проектов благодаря Новому банку развития БРИКС.

Как сообщает «Экономика сегодня», в кулуарах саммита БРИКС в Йоханнесбурге глава российского ведомства заметил, что речь идет не только о транспортных проектах или сфере жилищно-коммунального хозяйства, но и в целом ряде других направлений.

Ранее вице-президент банка Лесли Маасдорп объявил о выделении РФ кредита в размере одного миллиарда долларов на реализацию инфраструктурных проектов уже в следующем году.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #брикс #орешкин
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