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 МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым

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16:06   30 Июля 2018
Ближнее зарубежье

МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым

МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым

Украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест в связи с визитом премьера России Дмитрия Медведева в Крым.

В сообщении ведомства говорится, что этот визит не был согласован с правительством Киева. Украинская сторона до сих пор считает полуостров своей территорией, которую оккупировала Россия.

Российский премьер был там 28-29 июля.

Крым присоединился к территории России после референдума, который прошел в 2014 году. Тогда почти 97 процентов избирателей республики высказались за вхождение в состав России. Все это произошло после госпереворота на Украине.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #крым #медведев #политика
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