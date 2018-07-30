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15:50   30 Июля 2018
Россия

Актер Сергей Шеховцов умер на 57 году жизни

Актер Сергей Шеховцов умер на 57 году жизни

Актер театра и кино скончался в воскресенье от остановки сердца.

Об этом сообщили в Московском театре «Современник».

Сергей Шеховцов начал карьеру в театре «Современник-2». А после долгие годы сотрудничал с театром. В 1991 году он присоединился к труппе МХТ имени А.П.Чехова. Но ушел оттуда в 2000-м и посвятил себя кино.

Бывшие коллеги актера рассказали, что тот умер во время прогулки с собакой.

Пока неизвестно, где и когда состоится прощание с Шеховцовым.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #культура #общество #сергей шеховцов
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