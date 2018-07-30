Германия выдала РФ обвиняемого в организации поставок аргентинского кокаина

Андрей Ковальчук находится в первом следственном изоляторе Москвы «Матросская Тишина», сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

По его словам, Берлин выдал Москве предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию. Ковальчука экстрадировали из Германии в РФ и обвинили в контрабанде наркотиков. Жеребенков уточнил, что подзащитный очень устал и отказался от дачи показаний.

Министерство иностранных дел РФ сообщило в конце февраля, что полицейские России и Аргентины пресекли канал поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По информации Минобороны РФ, 362 килограмма кокаина нашли в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе. Ковальчук, предполагаемый организатор преступления, скрывался в Германии.