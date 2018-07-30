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В 2020 году пройдут мероприятия памяти погибших в Чечне десантников
Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

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 МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым

МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым
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15:30   30 Июля 2018
Россия

Минобороны РФ создало главное военно-политическое управление

Минобороны РФ создало главное военно-политическое управление

Начальником управления назначили генерал-полковника Андрея Картаполова. Соответствующий указ российского лидера Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, экс-командующего ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления. В понедельник, 30 июля, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручил Картаполову знак отличия.

По его словам, Андрея Валериевича назначили заместителем главы Минобороны РФ, поэтому генерал-полковник покинет северную столицу. Полтавченко поблагодарил Картаполова за многолетнюю совместную работу. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минобороны #общество #картаполов
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