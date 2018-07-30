Минобороны РФ создало главное военно-политическое управление
Начальником управления назначили генерал-полковника Андрея Картаполова. Соответствующий указ российского лидера Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, экс-командующего ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления. В понедельник, 30 июля, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручил Картаполову знак отличия.
По его словам, Андрея Валериевича назначили заместителем главы Минобороны РФ, поэтому генерал-полковник покинет северную столицу. Полтавченко поблагодарил Картаполова за многолетнюю совместную работу.
Командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов награжден Знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» https://t.co/YDcZVc0JKN— Санкт-Петербург (@gov_spb) 30 июля 2018 г.