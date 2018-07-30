Представители ООН по делам беженцев приехали на переговоры в Сочи

В понедельник в Сочи проходит очередной раунд переговоров по Сирии, в котором участвуют страны-гаранты (Россия, Иран, Турция), представители ООН, а также сирийского правительства и оппозиции.

Кроме того, в обсуждении политического урегулирования в арабской стране принимают участие представители Управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ) из Женевы. Верховный комиссар на встречу не приехал.

В Сочи находятся представители УВКБ из департамента комиссариата по международной защите и из департамента Ближнего Востока и Северной Африки. Возглавляет делегацию сотрудник УВКБ ООН Гренни О'Хара.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что на сочинских переговорах поднимут тему формирования конституционного комитета.