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15:33   30 Июля 2018
Весь мир

Представители ООН по делам беженцев приехали на переговоры в Сочи

Представители ООН по делам беженцев приехали на переговоры в Сочи

В понедельник в Сочи проходит очередной раунд переговоров по Сирии, в котором участвуют страны-гаранты (Россия, Иран, Турция), представители ООН, а также сирийского правительства и оппозиции. 

Кроме того, в обсуждении политического урегулирования в арабской стране принимают участие представители Управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ) из Женевы. Верховный комиссар на встречу не приехал.

В Сочи находятся представители УВКБ из департамента комиссариата по международной защите и из департамента Ближнего Востока и Северной Африки. Возглавляет делегацию сотрудник УВКБ ООН Гренни О'Хара.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что на сочинских переговорах поднимут тему формирования конституционного комитета.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #политика #сочи #весь мир #сирийский вопрос
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