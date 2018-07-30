Через пару месяцев в центре Петербурга не станет бесплатной парковки

Законопроект, который наконец позволит городу штрафовать водителей, игнорирующих оплату за стоянку машин на местах «платного парковочного пространства», принят депутатами Госдумы.

Как отмечает «Фонтанка», вскоре за пренебрежения правилами парковки в центре Северной столицы все-таки придется заплатить три тысячи рублей. Стоит отметить, что срок давности привлечения к ответственности за такого рода нарушение составляет два месяца, так что с правилами стоит быть осторожнее уже сейчас.

Зона платной парковки в центре Санкт-Петербурга существует еще с сентября 2015 года. Однако на протяжении почти трех лет «платной» зону для паркинга можно было назвать лишь условно – никакого наказание за отказ оплатить стоянку в таких местах не следовало.