Это ко мне приходит: Захарова рассказала, как пишет стихи

Стихи - эмоции от переживаний, от жизненных ситуаций. Ничего не происходит по заказу, призналась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Певица Катя Лель ранее выпустила новую песню «Сполна», в основе которой использовала стихи российского дипломата. Захарова уточнила, что исполнительница немного изменила произведение. Она использовала идею, канву, некоторые строчки. Однако стихотворение пришлось сократить и адаптировать под музыку. Поэтому, подчеркнула представительница МИД в разговоре с корреспондентом телеканала «360», авторство частичное.

Тем не менее за эту песню Захарова получила множество благодарностей от поклонников. Более того, один из них пришел утром к офису дипломата и вручил ей букет белых роз. Представительница МИД призналась, что ее этот поступок очень растрогал.

Она указала, что не может назвать себя поэтом. Она не «пишет» стихи. Строчки сами приходят к ней, когда она переживает какую-то новую ситуацию. Но на заказ писать она бы не смогла.