Путин наградил следователей СК по делам Захарченко, Белых и Скрипалей

Президент РФ Владимир Путин специальным указом наградил наиболее выдающихся следователей СК РФ. Они занимались расследованием громких уголовных дел.

В числе награжденных оказались следователи, в чьем производстве находились уголовные дела о резонансных ЧП и терактах, коррупции, а также другие расследования, включая «дело Скрипалей». Указ о награждении опубликован на портале правовой информации. Орден Мужества получил старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Константин Криворотов. Он расследовал дело о теракте на A321 над Синайским полуостровом, в котором погибли 224 человека. Этот теракт стал крупнейшей авиакатастрофой в истории России.

Заместителя председателя СК в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Бориса Карнаухова и руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК Сергея Сазина наградили Орденами Почета. Еще 16 сотрудников СК награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В их числе старшие следователи по особо важным делам при председателе СК Улади Уладиев (расследовал трагедию на Сямозере) и Роман Нестеров (расследовал дела о ДТП с участием детей в ХМАО, а также дело Алексея Улюкаева), Роман Мухачев (расследовал дело Белых) и старший следователь по особо важным делам при председателе СК Сергей Чернышов (расследовал уголовное дело экс-сотрудника МВД полковника Захарченко и уголовное дело об отравлении Скрипалей).