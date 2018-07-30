Сенатор Климов призвал поступить с «Настоящим временем», как США с Бутиной

Телеканал работает в РФ без лицензии, на деньги Конгресса и нарушает закон о СМИ-иноагентах.

За работу в США иностранным агентом без регистрации Марии Бутиной грозит до десяти лет за решеткой. Зеркальными методами - строго по букве закона - с американскими иноагентами, среди которых телеканал «Настоящее Время», предлагает бороться глава временной комиссии Совфеда по противодействию вмешательству в российские дела Андрей Климов.

«В США за меньшее пытаются привлечь нашу гражданку, которая там тоже претендует на звание иноагента.- заметил член СФ. - В моем понимании телеканал обязан полностью выполнять требования закона».

Телеканал «Настоящее Время» - это совместный проект «Радио Свободы» и «Голоса Америки». В декабре 2017 Минюст РФ признал СМИ иностранным агентом, однако медиа по-прежнему осуществляет вещание на территории России без лицензии. Редакция СМИ базируется в Праге. В штате телеканала числятся более 150 человек, треть из которых работает в России, используя документы репортеров «Радио Свобода».

«Настоящее время» содержит Конгресс США и анонимные спонсоры. Гранты поступают через правительственное агентство «Совет управляющих по вопросам вещания» (BBG). Задача Совета «поставлять достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран … и служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для стран, не имеющих независимых средств массовой информации».

«Настоящее Время» известно критикой деятельности Госдумы и правоохранительных органов, негативной трактовкой любых действий высшего руководства РФ, и любовью к митингам. Продукция телеканала, как и других финансируемых Конгрессом СМИ, запрещена к распространению в США законом актом Смит-Мундта.

Телеканал делает ставку на цифровое телевидение и спутниковые приемники. В России он доступен клиентам ряда интернет, спутниковых и кабельных провайдеров. Также у канала есть собственный спутник, откуда предоставляет вещание всем желающим бесплатно. В трансляциях российской аудитории телеканал предпочитает умалчивать о статусе иностранного агента. О статусе говорит лишь сноска на сайте «Настоящего времени». Что противоречит законам России.