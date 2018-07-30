Мы в соц.сетях:
Глава МЭР рассказал о пользе от Нового банка развития БРИКС

Глава МЭР рассказал о пользе от Нового банка развития БРИКС

 В 2020 году пройдут мероприятия памяти погибших в Чечне десантников

В 2020 году пройдут мероприятия памяти погибших в Чечне десантников
Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

 МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым

МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым
Лавров: Россия знает о планах Запада против нее

Лавров: Россия знает о планах Запада против нее

 Сенатор не исключает, что освобожденный Тунисом охранник бен Ладена вернется к джихаду

Сенатор не исключает, что освобожденный Тунисом охранник бен Ладена вернется к джихаду
Глава МЭР рассказал о пользе от Нового банка развития БРИКС

Глава МЭР рассказал о пользе от Нового банка развития БРИКС

 В 2020 году пройдут мероприятия памяти погибших в Чечне десантников

В 2020 году пройдут мероприятия памяти погибших в Чечне десантников
Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

Каждая страна вправе иметь сумасшедшего депутата, считает Милонов

 МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым

МИД Украины отправил ноту протеста Москве в связи с поездкой Медведева в Крым
Лавров: Россия знает о планах Запада против нее

Лавров: Россия знает о планах Запада против нее

 Сенатор не исключает, что освобожденный Тунисом охранник бен Ладена вернется к джихаду

Сенатор не исключает, что освобожденный Тунисом охранник бен Ладена вернется к джихаду
15:04   30 Июля 2018
Весь мир

Суд удовлетворил запрос о выдаче Винника

Суд удовлетворил запрос о выдаче Винника

Суд в Салониках удовлетворил второй запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Александра Винника, обвиняемого в России в мошенничестве в киберпространстве.

Об этом сообщает в понедельник агенство «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Илиаса Спирлиадиса. Представитель защиты отметил, что решение суда обжаловано, однако лишь по части процессуальных нарушений, которые, по мнению защиты, были допущены в ходе рассмотрения дела.

«В целом мы согласны с решением суда», — заметил адвокат.

Окончательное решение относительно того, кому выдадут обвиняемого, примет Миниюст Греции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#суд #мошенничество #греция #винник
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...