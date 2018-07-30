Суд удовлетворил запрос о выдаче Винника

Суд в Салониках удовлетворил второй запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Александра Винника, обвиняемого в России в мошенничестве в киберпространстве.

Об этом сообщает в понедельник агенство «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Илиаса Спирлиадиса. Представитель защиты отметил, что решение суда обжаловано, однако лишь по части процессуальных нарушений, которые, по мнению защиты, были допущены в ходе рассмотрения дела.

«В целом мы согласны с решением суда», — заметил адвокат.

Окончательное решение относительно того, кому выдадут обвиняемого, примет Миниюст Греции.