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15:01   30 Июля 2018
Россия

Бесплатный Wi-Fi доступен на Большой кольцевой линии московского метро

Бесплатный Wi-Fi доступен на Большой кольцевой линии московского метро

Во всех 18-ти поездах Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена Москвы заработал бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что сеть работает на всех перегонах линии — от «Петровского парка« до «Делового центра». В тоннелях БКЛ установлено 40 базовых станций и проложено 40 километров кабеля. Максимальная скорость интернета составляет 150 мегабит в секунду, что позволяет обслуживать около 200 одновременных подключений в вагоне. Заммэра отметил, что бесплатным интернетом в столичном метро пользуются два миллиона пассажиров. Сейчас 96% транспортной сети метро покрыто Wi-Fi. Большая кольцевая линия — строящаяся новая кольцевая линия столичного метро. Ее первый участок протяженностью 10,5 километров открыли 26 февраля. Строительство БКЛ с 31 станцией планируется завершить в 2021-2022 годах. Она станет самой протяженной линией метро Москвы — около 67 километров. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #общество #московское метро #москвасейчас
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