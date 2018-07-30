Путин утвердил новый механизм контроля за наличием полисов ОМС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, призванный усовершенствовать механизм контроля за наличием у россиян полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом вводит ряд обязанностей граждан. В частности, перешедший в категорию не подлежащих обязательному медстрахованию, гражданин должен будет сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате в любую медицинскую страховую организацию. Исключение предусмотрено для граждане, проходящие военную службу по призыву. О них соответствующую информацию должны передавать военкоматы.

Кроме того, закон устанавливает контроль за исполнением сотрудниками и военнослужащими, проходящими контрактную военную службу. Они обязаны сдавать недействительный полис или заявлять о его утрате. В свою очередь федеральный и территориальные фонды ОМС должны ежемесячно на основании предоставленных сведений о приостановлении или прекращении страхования обеспечивать отражение этих сведений. Также законом конкретизируются категории военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, а также механизмы приостановления и прекращения ОМС в отношении этих лиц.

Этим законодательным актом территориальные фонды ОМС наделяются полномочиями проведения проверки достоверности сведений персонифицированного учета о застрахованных — их соответствия документам, удостоверяющим личность гражданина РФ, а правительство — полномочиями утверждения порядка и методики определения численности застрахованных.