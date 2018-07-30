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14:46   30 Июля 2018
Россия

Путин утвердил новый механизм контроля за наличием полисов ОМС

Путин утвердил новый механизм контроля за наличием полисов ОМС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, призванный усовершенствовать механизм контроля за наличием у россиян полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом вводит ряд обязанностей граждан. В частности, перешедший в категорию не подлежащих обязательному медстрахованию, гражданин должен будет сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате в любую медицинскую страховую организацию. Исключение предусмотрено для граждане, проходящие военную службу по призыву. О них соответствующую информацию должны передавать военкоматы.

Путин утвердил новый механизм контроля за наличием полисов ОМС

Кроме того, закон устанавливает контроль за исполнением сотрудниками и военнослужащими, проходящими контрактную военную службу. Они обязаны сдавать недействительный полис или заявлять о его утрате. В свою очередь федеральный и территориальные фонды ОМС должны ежемесячно на основании предоставленных сведений о приостановлении или прекращении страхования обеспечивать отражение этих сведений. Также законом конкретизируются категории военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, а также механизмы приостановления и прекращения ОМС в отношении этих лиц.

Путин утвердил новый механизм контроля за наличием полисов ОМС

Этим законодательным актом территориальные фонды ОМС наделяются полномочиями проведения проверки достоверности сведений персонифицированного учета о застрахованных — их соответствия документам, удостоверяющим личность гражданина РФ, а правительство — полномочиями утверждения порядка и методики определения численности застрахованных.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #общество #омск
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