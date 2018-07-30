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15:02   30 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Офицеры и контрактники массово увольняются из армии — Минобороны Украины

Офицеры и контрактники массово увольняются из армии — Минобороны Украины

Основная причина увольнения из рядов вооруженных сил Украины после окончания контракта — маленькая зарплата.

Украинское министерство обороны сообщило, что с начала 2018 года из армии уволились 11 тысяч офицеров и контрактников. В ведомстве объяснили, что в 2016 году минимальное денежное обеспечение военных составляло семь тысяч гривен (около 300 долларов), но в то время это была весьма значительная сумма.

Офицеры и контрактники массово увольняются из армии — Минобороны Украины

Повышение социальных стандартов на Украине с 1 января 2017 года привело к ухудшению материального положения контрактников и спровоцировало отток военных, на подготовку которых уже потратили деньги. Сейчас военный первого года службы в ВСУ в среднем получает семь тысяч 500 гривен (более 17 тысяч рублей). 

Министерство обороны Украины прорабатывает вопрос об увеличении с 1 октября 2018 года минимального денежного обеспечения рядовому составу до девяти тысяч гривен, а офицерскому — до 15. Однако для этого потребуется дополнительное финансирование из бюджета в четыре миллиарда 500 миллионов гривен. Минобороны направило соответствующее письмо премьер-министру Владимиру Гройсману.

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Автор: Анатолий Кубарев
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