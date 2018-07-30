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14:56   30 Июля 2018
Весь мир

Лавров: Россия хочет согласовать с Западом работу по сирийским беженцам

Лавров: Россия хочет согласовать с Западом работу по сирийским беженцам

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается согласовать с Западом принципы общей работы по проблеме сирийских беженцев. Речь об этом зашла на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

По словам Лаврова, он уже обсуждал эту проблему с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

«Эта проблема стоит очень остро не только для европейцев, он и для всего Ближневосточного региона», — отметил министр.

Лавров: Россия хочет согласовать с Западом работу по сирийским беженцам

За последние несколько месяцев сирийской армии удалось одержать несколько крупных побед над экстремистами под Дамаском и на юге САР. Теперь большая часть территории страны находится под контролем правительства. Мирное население возвращается в свои дома. По этой причине вопрос о возвращении беженцев особенно актуален. 

Лавров и Герасимов уже обсуждали это в ходе визитов в Израиль, Германию и Францию.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #беженцы #общество #весь мир #сирийский конфликт
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