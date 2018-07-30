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14:45   30 Июля 2018
Весь мир

МИД РФ предупредил туристов о забастовке работников аэропортов в Тунисе

МИД РФ предупредил туристов о забастовке работников аэропортов в Тунисе

Управление гражданской авиации и аэропортов Туниса (OACA) ранее объявило о забастовке работников аэропортов в стране, которая состоится 1 августа и продлится до следующего дня.

Министерство иностранных дел России также предупредило туристов, что в этот день в Тунисе некоторые рейсы могут выполняться с задержкой. Более того, их могут отменить.

Информационное агентство «Слово и дело» объяснило, что забастовки в Тунисе запланированы как ответ на невыполнение Министерством транспорта подписанных в феврале этого года с представителями Управления соглашений о предоставлении грантов сотрудникам и решении имущественных вопросов. Генеральный секретарь организации Монсеф бен Рамадан предупредил, что в день забастовки прекратятся работы диспетчерских вышек и, следовательно, навигационная деятельность.

Тем не менее у тунисских властей еще есть шанс исправить ситуацию и предотвратить протесты. Управление предлагает премьер-министру страны вмешаться в ситуацию и добиться выполнения соглашений.

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Автор: Юлия Халус
#политика #забастовка #весь мир #тунис
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