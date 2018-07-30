США не планирует обсуждать договоренности о размещении оружия в космосе — Лавров

Америка не собирается обсуждать предложение России и Китая по договору о неразмещении оружия в космосе. Власти страны планируют оставить эту сферу без правового регулирования, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» министр подчеркнул, что призыв к недопущению вывода оружия в космос являлся одним из ключевых вопросов декларации саммита БРИКС. Лавров отметил, что проект договора о неразмещении оружия в космосе готовы обсуждать все страны, кроме США. Америка продолжает возражать против этого призыва. Глава МИД также отметил, что в проекте нового бюджета пентагона выделяются средства на подготовку к выводу оружия в космос. Лавров уверен, что Вашингтон хочет оставит эту сферу без каких-либо правил, потому что так им выгоднее решать свои вопросы.