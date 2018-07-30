Рособрнадзор проверит Европейский университет в Петербурге

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ проверит негосударственное высшее учебное заведение с 31 июля по 1 августа.

По информации Рособрнадзора, Европейскому университету в Санкт-Петербурге нужна лицензия, поэтому ведомство планирует выездную проверку. Высшее учебное заведение обратилось в Рособрнадзор 4 июля с заявлением о получении новой лицензии.

Руководитель аппарата ректора Европейского университета в Петербурге Алла Самолетова уточнила, что вуз уже четвертый раз пытается восстановить образовательную лицензию. Рособрнадзор отказал университету в получении лицензии в 2017 году. Ректор Николай Вахтин заявлял, что измором добьется новой образовательной лицензии.