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14:29   30 Июля 2018
Россия

Рособрнадзор проверит Европейский университет в Петербурге

Рособрнадзор проверит Европейский университет в Петербурге

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ проверит негосударственное высшее учебное заведение с 31 июля по 1 августа.

По информации Рособрнадзора, Европейскому университету в Санкт-Петербурге нужна лицензия, поэтому ведомство планирует выездную проверку. Высшее учебное заведение обратилось в Рособрнадзор 4 июля с заявлением о получении новой лицензии. 

Руководитель аппарата ректора Европейского университета в Петербурге Алла Самолетова уточнила, что вуз уже четвертый раз пытается восстановить образовательную лицензию. Рособрнадзор отказал университету в получении лицензии в 2017 году. Ректор Николай Вахтин заявлял, что измором добьется новой образовательной лицензии. 

«Раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас», — говорил Вахтин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #рособрнадзор #санкт- петербург #европейский университет
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