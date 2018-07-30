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14:50   30 Июля 2018
Россия

Суд арестовал активы по делу братьев Магомедовых

Суд арестовал активы по делу братьев Магомедовых

Суд по делу братьев Магомедовых наложил арест на активы и счета 24 компаний.

Об этом сообщила прокурор в ходе заседания в Мосгорсуде, где рассматривали жалобу по аресту имущества. 

Кроме того, известно, что уже арестованы банковские счета компаний: «Феско-Сервис», «Феско-Бункер», «Феско-ЕРЦ», «Межозёрное», «Фемста», «Северное Сияние+", «Элеватор» и «Дальневосточный зерновой капитал».

В марте текущего года Тверской суд Москвы решил поместить под стражу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, а также его брата Магомеда Магомедова по уголовному делу о растрате, создании преступной группировки и хищении 2,5 млрд рублей из бюджета.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #арест #счета #братья магомедовы
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