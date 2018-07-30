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14:11   30 Июля 2018
Россия

Сигареты будут подлежать обязательной маркировке с 2019 года

Сигареты будут подлежать обязательной маркировке с 2019 года

С 1 марта 2019 года табачные изделия будут подлежать обязательной маркировке. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в понедельник.

Законом устанавливается, что в целях предупреждения незаконного оборота табачной продукции каждая пачка и упаковка табачных изделий в обязательном порядке подлежит маркировке специальными средствами идентификации. Предполагается, что эта мера позволит отслеживать путь таких изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.

Проверка средств идентификации будет проводиться организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией с использованием специальных систем. Содержащаяся в данных системах информация будет использоваться в рамках ЕАЭС наравне с данными таможенных и налоговых органов.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #общество #сигареты
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