Преподаватели военных центров теперь имеют право на жилье

Глава государства Владимир Путин утвердил закон, который предоставляет право военнослужащим-преподавателям учебных военных центров получить жилье с учетом общей площади жилого помещения.

Военнослужащие, которые преподают в военных профессиональных образовательных организациях или в военных образовательных организациях высшего образования, получают такие же права на получение жилья с учетом прав на дополнительную общую площадь жилого помещения, как и военнослужащие, преподающие на военной кафедре или в учебном военном центре.