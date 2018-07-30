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14:32   30 Июля 2018
Россия

Преподаватели военных центров теперь имеют право на жилье

Преподаватели военных центров теперь имеют право на жилье

Глава государства Владимир Путин утвердил закон, который предоставляет право военнослужащим-преподавателям учебных военных центров получить жилье с учетом общей площади жилого помещения.

Военнослужащие, которые преподают в военных профессиональных образовательных организациях или в военных образовательных организациях высшего образования, получают такие же права на получение жилья с учетом прав на дополнительную общую площадь жилого помещения, как и военнослужащие, преподающие на военной кафедре или в учебном военном центре.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #закон #военнослужащие #военная кафедра
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