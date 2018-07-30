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14:13   30 Июля 2018
Россия

Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны

Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко наградил генерал-полковника Андрея Картаполова почетным нагрудным знаком «За заслуги перед Кронштадтом» и знаком отличия за заслуги перед городом.

По его словам, командующего войсками Западного военного округа Картаполова указом российского лидера Владимира Путина назначили заместителем министра обороны РФ. Андрей Валерьевич покинет северную столицу, но останется большим другом Санкт-Петербурга, отметил Полтавченко.

«Ваша служба много сделала для развития нашего города», — сказал губернатор.

Картаполов добавил, что теперь отвечает за вопросы военной политики, идеологии и патриотического воспитания. Генерал-полковник командовал войсками ЗВО с ноября 2015 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #картаполов #зво
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