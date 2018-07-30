Чешская делегация встретится с главой Крыма

Находящаяся на полуострове уже несколько дней чешская делегация встретится 31 июля с крымским руководством. В частности, с главой региона Сергеем Аксеновым и представителями парламента.

Об этом в понедельник рассказали в правительстве Крыма.

Чешские политики и общественные деятели приехали на полуостров несколько дней назад. Они не оставили своего намерения посетить регион даже после угроз украинского посольства в Чехии применить против делегатов санкции. Визит делегации связан с подготовкой доклада о референдуме в Крыму, по итогам которого тот присоединился к России.

Полуостров и РФ воссоединились в марте 2014 года. Жители региона проголосовали за выход из состава Украины после госпереворота в стране. Тем не менее Киев до сих пор считает референдум незаконным.