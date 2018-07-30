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14:12   30 Июля 2018
Россия

Глава РФ подписал закон об основаниях в отказе в доступе к гостайне

Глава РФ подписал закон об основаниях в отказе в доступе к гостайне

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вносящий уточнения в ряд оснований для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне.

Соответствующий документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник. 

Согласно документу, основанием для отказа может быть признание человека недееспособным или ограниченно дееспособным в соответствии с решением суда. Кроме того, гражданину можно отказать в доступе к гостайне из-за наличия у него статуса обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу о совершенном по неосторожности преступления против государственной власти или об умышленном преступлении. Также основанием будет служить и наличие у лица непогашенной судимости за такого рода преступления.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #закон #гостайна
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