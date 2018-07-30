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13:53   30 Июля 2018
Россия

Представители России и Сирии проводят консультации в Сочи

Представители России и Сирии проводят консультации в Сочи

Российская делегация во главе со специальным представителем президента по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и замглавы МИД Сергеем Вершининым в настоящее время проводит встречу с представителями правительства Сирии в Сочи.

Беседа представителей проходит в закрытом для прессы режиме. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари также предпочел до времени не отвечать на вопросы журналистов.

В понедельник в Сочи началась двухдневная Международная встреча высокого уровня по Сирии. Мероприятие проводится под председательством стран-гарантов перемирия — России, Турции и Ирана. Турецкую и иранскую стороны представляют заместители глав МИД Седат Онал и Хосейн Ансари. Главные темы встречи — формирование сирийского конституционного комитета, ситуация в зонах деэскалации, возвращение беженцев и другие вопросы гуманитарного характера, в том числе пленными и удерживаемыми лицами.

В понедельник проходят экспертные консультации. На вторник запланировано пленарное заседание. Ранее российская делегация уже встретилась со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сирия #политика #сочи
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