ЦБ получит право проверки банков без уведомления

Российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий ЦБ РФ проводить контрольные закупки в банках. Документ одобрен Госдумой в третьем чтении в июле и в понедельник опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые поправки в закон позволят сотрудникам Банка России с разрешения председателя Цетробанка проводить проверки в кредитных организациях, схожие с оперативно-розыскными мероприятиями. Это станет возможным при подозрениях, что деятельность организаций наносит ущерб кредиторам, вкладчикам и клиентам. Проверка может проходить как дистанционно, так и в самом помещении организации. В таком случае необходимо присутствие двух свидетелей или же запись на видео. Разработка такой системы связана с забалансовыми вкладами, которые не учитываются в системе бухучета кредитной организации. Об этом ранее сообщал директор юридического департамента Центробанка Алексей Гузнов.

Обновленная система позволит противодействовать правонарушениям со стороны должностных лиц банка. ЦБ при необходимости сможет направить информацию в органы правопорядка. Если предположение о фальсификации финансовых документов кредитной организацией обоснованы, Центробанк в течение 10 рабочих дней сможет направить материалы в органы следствия.