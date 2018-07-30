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13:58   30 Июля 2018
Россия

Путин наградил орденами общественных деятелей России

Путин наградил орденами общественных деятелей России

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении орденов Александра Невского академику РАН, экономисту Александру Дынкину, а также хоккейному тренеру Харийсу Витолиньшу.

Соответствующий документ опубликовали в понедельник на официальном портале правовой информации.

Дынкина орденом Александра Невского наградили за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу. В то же время Витолиньш удостоен награды за успешную подготовку спортсменов к зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Кроме того, орденом Дружбы награждаются главный тренер сборной РФ по хоккею Илья Воробьев, хоккейный тренер Юрийс Ждановс и специалист сборной по лыжным гонкам Урмас Вяльбе. Их работу также оценили в ходе Олимпийских Игр.

А за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства ордена Дружбы получат актрисы Марина Беляева (Игнатова) и Ируте Венгалите, а также режиссер Андрей Малюков. Писатель Андрей Румянцев в свою очередь отмечен медалью Пушкина.

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Автор: Юлия Халус
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