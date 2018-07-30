Мы в соц.сетях:
ЦБ получит право проверки банков без уведомления

ЦБ получит право проверки банков без уведомления

 Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны

Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны
Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Янукович подал иск против генпрокурора Украины
Чешская делегация встретится с главой Крыма

Чешская делегация встретится с главой Крыма

 США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров
ЦБ получит право проверки банков без уведомления

ЦБ получит право проверки банков без уведомления

 Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны

Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны
Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Янукович подал иск против генпрокурора Украины
Чешская делегация встретится с главой Крыма

Чешская делегация встретится с главой Крыма

 США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров
13:59   30 Июля 2018
Политика

Путин утвердил штрафы за отсутствие возрастной маркировки в СМИ

Путин утвердил штрафы за отсутствие возрастной маркировки в СМИ

Глава государства Владимир Путин подписал в понедельник закон, который устанавливает штрафы за неправильную маркировку медаконтента в СМИ. 

Этот документ вносит поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью». 

Таким образом, штраф придется заплатить в случае, если теле- и радиопередачи, а также перечни и каталоги информационной продукции будут опубликованы без соответствующей возрастной маркировки или с не соответствующей контенту. Штраф для должностных лиц составит от трех до семи тысяч рублей, для юрлиц — от десяти до 50 тысяч рублей.

Также производитель и распространитель медиаконтента может заключить договор с тем, кто представил материалы, согласно которому  ответственность за наличие или отсутствие маркировки возлагается на последнего. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #закон #общество #маркировка медиаконтента
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...