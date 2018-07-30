Путин утвердил штрафы за отсутствие возрастной маркировки в СМИ

Глава государства Владимир Путин подписал в понедельник закон, который устанавливает штрафы за неправильную маркировку медаконтента в СМИ.

Этот документ вносит поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью».

Таким образом, штраф придется заплатить в случае, если теле- и радиопередачи, а также перечни и каталоги информационной продукции будут опубликованы без соответствующей возрастной маркировки или с не соответствующей контенту. Штраф для должностных лиц составит от трех до семи тысяч рублей, для юрлиц — от десяти до 50 тысяч рублей.

Также производитель и распространитель медиаконтента может заключить договор с тем, кто представил материалы, согласно которому ответственность за наличие или отсутствие маркировки возлагается на последнего.