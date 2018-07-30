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13:56   30 Июля 2018
Россия

Минобороны обнародовало фотографии с военно-морского парада в Петербурге

Минобороны обнародовало фотографии с военно-морского парада в Петербурге

Праздничный парад в честь Дня ВМФ состоялся в воскресенье, 29 июля. По информации министерства обороны, привлекли 40 боевых кораблей, 38 самолетов и вертолетов морской авиации, четыре тысячи военных.

Парад исторической ретроспективы в акватории Невы открыл десантный катер с ботиком Петра 1 на борту, а Каспийская флотилия продолжила парад. Над Санкт-Петербургом и Кронштадтом пролетели истребители, самолеты и вертолеты.

По Неве проплыли малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган», фрегат ЧФ «Адмирал Макаров», корвет БФ «Сообразительный», дизель-электрическая подлодка «Дмитров», тяжелый авианесущий крейсер «Минск» и другие. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#санкт-петербург #минобороны #вмф #парад #деньвмф
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