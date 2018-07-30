Минобороны обнародовало фотографии с военно-морского парада в Петербурге
Праздничный парад в честь Дня ВМФ состоялся в воскресенье, 29 июля. По информации министерства обороны, привлекли 40 боевых кораблей, 38 самолетов и вертолетов морской авиации, четыре тысячи военных.
Парад исторической ретроспективы в акватории Невы открыл десантный катер с ботиком Петра 1 на борту, а Каспийская флотилия продолжила парад. Над Санкт-Петербургом и Кронштадтом пролетели истребители, самолеты и вертолеты.
По Неве проплыли малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган», фрегат ЧФ «Адмирал Макаров», корвет БФ «Сообразительный», дизель-электрическая подлодка «Дмитров», тяжелый авианесущий крейсер «Минск» и другие.
Большой #ФОТОРЕПОРТАЖ с Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и старейшей военно-морской базе российского флота Кронштадте https://t.co/Qj88DCCOIw #ДеньВМФ #ГВМП #Корабли #Праздники #МорскойПарад #ВМФ pic.twitter.com/tRT5an3byZ— Минобороны России (@mod_russia) 30 июля 2018 г.