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13:56   30 Июля 2018
Россия

Путин подписал закон о порядке предоставления жилья сиротам

Путин подписал закон о порядке предоставления жилья сиротам

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет механизм обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

Данная информация появилась в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. 

Документ устанавливает единый порядок учета детей-сирот, которые имеют право на получение жилплощадь. Кроме того, представители оставшихся без родителей детей получают возможность самостоятельно подавать заявления о включении в сформированный законом региональный список.

Органы опеки и попечительства теперь обязаны контролировать своевременную подачу заявления о включении представителей в данный список.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #закон #сироты
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