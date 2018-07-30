Путин подписал закон о порядке предоставления жилья сиротам

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет механизм обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

Данная информация появилась в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает единый порядок учета детей-сирот, которые имеют право на получение жилплощадь. Кроме того, представители оставшихся без родителей детей получают возможность самостоятельно подавать заявления о включении в сформированный законом региональный список.

Органы опеки и попечительства теперь обязаны контролировать своевременную подачу заявления о включении представителей в данный список.