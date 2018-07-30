США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

Россия давно предлагает разработать в ООН правила ответственного поведения в киберпространстве, но американцы препятствуют этому, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В понедельник дипломат выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Он рассказал, что в Организации Объединенных Наций (ООН) давно идут разговоры о разработке правил поведения в киберпространстве. И Россия давно настаивает на этом.

Однако Вашингтон пытается этому помешать. Что неудивительно, подчеркивает Лавров. Штаты имеют доминирующие позиции в том, что касается управления интернетом.