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США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров
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 США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров
13:36   30 Июля 2018
Весь мир

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

Россия давно предлагает разработать в ООН правила ответственного поведения в киберпространстве, но американцы препятствуют этому, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В понедельник дипломат выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Он рассказал, что в Организации Объединенных Наций (ООН) давно идут разговоры о разработке правил поведения в киберпространстве. И Россия давно настаивает на этом.

Однако Вашингтон пытается этому помешать. Что неудивительно, подчеркивает Лавров. Штаты имеют доминирующие позиции в том, что касается управления интернетом.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #оон #лавров #политика #весь мир
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