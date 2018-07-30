Россияне смогут снимать с учета мигрантов в любой момент

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам право снимать с учета иностранных граждан на своей жилплощади в любой момент. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым законом перечень оснований для снятия с миграционного учета дополняется фактом убытия иностранного гражданина из места пребывания. Также норма предусматривает, что снятие иностранцев с учета по месту пребывания в связи отъездом осуществляется органами миграционного учета после получения соответствующего уведомления.

Кроме того, законом устанавливается, что уведомление об убытии иностранца из места пребывания предоставляется принимающей стороной в соответствующий орган миграционного учета непосредственно или через МФЦ, либо направляется в установленном порядке почтовым отправлением. Форма уведомления, перечень необходимых сведений, требования к оформлению, порядок направления в орган миграционного учета и другие параметры устанавливает МВД РФ.

В апреле этого года в Петербурге на заседании с членами Совета законодателей глава государства отмечал, что проблема трудовой миграции требует совершенствования механизмов защиты российских граждан от недобросовестных лиц, функционирующих в этой сфере.