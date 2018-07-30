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 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

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13:31   30 Июля 2018
Россия

РФ выиграла спор в ВТО с Украиной

РФ выиграла спор в ВТО с Украиной

Украинское государство подало иск в октябре 2015 года, он касался ограничения импорта вагонов и стрелочных переводов.

Директор департамента торговых переговоров министерства экономического развития РФ Максим Медведков, сообщил, что Москва выиграла спор в Всемирной торговой организации с Киевом, передает РИА Новости. Украинская сторона считает, что с 2013 года Москва «ограничивает» поставки с Киева вагонов и других комплектующих.

Украина утверждала, что РФ действовала необоснованно, однако ВТО приняла решение в пользу Москвы. РФ выиграла у Украины второй спор в ВТО. В июле 2018 года арбитраж удовлетворил большинство требований по иску России к Украине, касающегося пошлин на нитрат аммония.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #экономика #минэкономразвития #вто
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