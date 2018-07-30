РФ выиграла спор в ВТО с Украиной

Украинское государство подало иск в октябре 2015 года, он касался ограничения импорта вагонов и стрелочных переводов.

Директор департамента торговых переговоров министерства экономического развития РФ Максим Медведков, сообщил, что Москва выиграла спор в Всемирной торговой организации с Киевом, передает РИА Новости. Украинская сторона считает, что с 2013 года Москва «ограничивает» поставки с Киева вагонов и других комплектующих.

Украина утверждала, что РФ действовала необоснованно, однако ВТО приняла решение в пользу Москвы. РФ выиграла у Украины второй спор в ВТО. В июле 2018 года арбитраж удовлетворил большинство требований по иску России к Украине, касающегося пошлин на нитрат аммония.