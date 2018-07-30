Путин подписал закон, позволяющий власти фиксировать тарифы на электричество в изолированных системах

Российский президент Владимир Путин подписал закон, дающий право органам власти субъектов РФ фиксировать цены на электроэнергию минимум на пять лет в так называемых технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Профильный комитет верхней палаты по экономической политике заключил, что данные тарифы устанавливаются минимум на пять лет на электрическую энергию, которую произвели на генерирующих объектах, введенных в эксплуатацию после 1 июля 2017 года. Это делается, чтобы заключить двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии.

В документе сообщается об электроэнергетических системах в Республике Саха (Якутия), в Камчатском крае, Магаданской области и других регионах. Зампредседателя комитета Юрий Липатов отметил, что такие меры вводятся для повышения инвестиционной привлекательности районов и возведения в них инфраструктуры. По текущему законодательству, такие тарифы действуют максимум один год.