Президент подписал законы о создании отдельных апелляционных и кассационных судов в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, которые направлены на создание в стране отдельных кассационных и апелляционных судов. Документ появился в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Законы предполагают, что в России создадут девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, последние должны пассматривать апелляции вместо Верховного суда.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о том, данная мера нужна для обеспечения как можно большей независимости и самостоятельность судебных инстанций в ходе рассмотрения апелляций и кассаций.