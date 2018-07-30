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13:28   30 Июля 2018
Россия

Президент подписал законы о создании отдельных апелляционных и кассационных судов в РФ

Президент подписал законы о создании отдельных апелляционных и кассационных судов в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, которые направлены на создание в стране отдельных кассационных и апелляционных судов. Документ появился в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Законы предполагают, что в России создадут девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, последние должны пассматривать апелляции вместо Верховного суда.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о том, данная мера нужна для обеспечения как можно большей независимости и самостоятельность судебных инстанций в ходе рассмотрения апелляций и кассаций.

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Автор: Алла Ларионова
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