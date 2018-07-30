Президент подписал законы о создании отдельных апелляционных и кассационных судов в РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, которые направлены на создание в стране отдельных кассационных и апелляционных судов. Документ появился в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Законы предполагают, что в России создадут девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, последние должны пассматривать апелляции вместо Верховного суда.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о том, данная мера нужна для обеспечения как можно большей независимости и самостоятельность судебных инстанций в ходе рассмотрения апелляций и кассаций.