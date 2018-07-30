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13:16   30 Июля 2018
Россия

Архитекторы согласовали обновленный облик станций Филевской линии метро Москвы

Архитекторы согласовали обновленный облик станций Филевской линии метро Москвы

Москомархитектура согласовала дизайн-проекты семи станций Филевской линии метро, участок которой проходит капремонт. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы.

Архитекторы согласовали обновленный облик станций Филевской линии метро Москвы

Речь идет о станциях «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», «Кунцевская». Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, на обновленных платформах появятся тематические, архитектурное освещение, информационные стелы и прочее. По его словам, облик, безопасность и комфорт наземных станций этой линии метрополитена будут существенно улучшены.

Архитекторы согласовали обновленный облик станций Филевской линии метро Москвы

В мэрии отметили, что, работая над дизайн-проектами, архитекторы отталкивались от названия станций. Например, «Кутузовская» будет украшена портретами полководцев Отечественной войны 1812 года. Тематические панно, посвященные наукам, появятся на «Студенческой». «Пионерскую» украсят панно в стиле абстракционизма.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #метро #общество #москвасейчас #филевская линия
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