Авиакомпании предупредили о возможном росте цен на билеты из-за повышения НДС

В Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщили, что повышение НДС на внутренние рейсы при перелетах через Москву на десять процентов приведет к подорожанию билетов по всем направлениям. Стоимость может возрасти на 8-10 процентов.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В АЭВТ сообщили, что на фоне обнуления НДС для внутренних рейсов для полетов через московский авиаузел возможны три варианта развития событий: обнуление, сохранение льготной ставки в размере десяти процентов и повышение ее до 20 процентов. В издании говорят, что последний вариант глава Минфина Антон Силуанов уже предложил на рассмотрение премьеру Дмитрию Медведеву.

На данный момент внутренние рейсы облагаются НДС по льготной ставке в десять процентов. Обнулена ставка для полетов в Крым и Калининградскую область. На прошлой неделе в Госдуме одобрили обнуление НДС для полетов на Дальний Восток.