Власти обяжут информировать о потере инвестдохода при смене НПФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий власти сообщать гражданам о потере инвестиционного дохода при смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ) чаще, чем раз в 5 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект принят Государственной Думой 19 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля. В документе говорится, что граждане смогут подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений в новый НПФ, или о переходе из НПФ в Пенсионный фонд России (ПФР) или обратно (в том числе досрочно) либо через портал госуслуг, либо лично в территориальном органе ПФР. Если подать заявление через портал госуслуг, то оно также направится в ПФР, который в течение одного рабочего дня отправит копию заявления в фонд, куда гражданин планирует переход, и в фонд, с которым действует договор обязательного пенсионного страхования.

До передачи заявления в новый НПФ, застрахованного обязаны предупредить о последствиях такого перехода, включая сумму потерь инвестдохода по пенсионным накоплениям, если переход досрочный. Замминистра финансов Алексей Моисеев пояснял, что гражданин сможет увидеть сумму своих пенсионных накоплений и сумму накопленного инвестдохода, который он потеряет при досрочном переходе на портале госуслуг. Он уверен, что это обеспечит сознательный переход. В настоящее время для перевода пенсионных накоплений достаточно подать заявление новому страховщику. Авторы законопроекты в пояснительной записке сообщали, что недостаточные знания граждан об условиях досрочного перехода и злоупотребления со стороны агентов НПФ приводят к финансовым потерям. Счетная палата оценила потери граждан в 2015-2017 годах из-за досрочной смены НПФ в 82 миллиарда рублей.