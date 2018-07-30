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Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

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 США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров
13:22   30 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

Еще в 2004 году западные страны стали публично заявлять, что Украина должна сделать выбор: либо она с Россией, либо с Западом, объяснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В понедельник глава МИД выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Он обратил внимание, что до сих пор в заявлениях западных партнеров мелькает логика о том, что Киеву нужно выбрать между Россией и ЕС. И это началось еще в начале 2000-х.

Лавров подчеркнул, что такой подход в современном мире абсолютно неприемлем. Более того, он попросту провокационный.

Конфликт на Украине начался в 2013 году с массовой акции протеста в Киеве в ответ на решение руководства страны приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Митинги переросли в столкновения, что спровоцировало в стране государственный переворот.

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Автор: Юлия Халус
#россия #ес #украина #лавров #политика #весь мир
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