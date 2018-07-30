Лавров назвал ЧМ—2018 взлетом народной дипломатии

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прошедший в России Чемпионат мира по футболу показал взлет народной дипломатии.

На Всероссийском молодежном образовательном форуме министр отметил, что «это был всплеск, взлет народной дипломатии без преувеличения». По его словам, тот факт, что сотни тысяч иностранцев смогли посетить свыше десятка городов страны, увидеть как живет Россия и ее граждане — это величайшее достижение.