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13:08   30 Июля 2018
Весь мир

Конституционный комитет Сирии обсудят в Сочи, подтвердил де Мистура

Конституционный комитет Сирии обсудят в Сочи, подтвердил де Мистура

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что на переговорах в Сочи обязательно будет обсуждаться вопрос о формировании  конституционного комитета.

Ранее информация об этом появилась в СМИ. Десятый раунд переговоров по Сирии начался 30 июля. Он продлится два дня. На мероприятии присутствуют представители стран-гарантов (Россия, Иран. Турция), представители ООН, а также сирийского правительства и оппозиции.

До этого планировалось, что вопрос о конституционном комитете обсудят на переговорах в Женеве, однако все участники собрались раньше, в Сочи.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #сочи #весь мир #де мистура
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