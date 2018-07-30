Конституционный комитет Сирии обсудят в Сочи, подтвердил де Мистура

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что на переговорах в Сочи обязательно будет обсуждаться вопрос о формировании конституционного комитета.

Ранее информация об этом появилась в СМИ. Десятый раунд переговоров по Сирии начался 30 июля. Он продлится два дня. На мероприятии присутствуют представители стран-гарантов (Россия, Иран. Турция), представители ООН, а также сирийского правительства и оппозиции.

До этого планировалось, что вопрос о конституционном комитете обсудят на переговорах в Женеве, однако все участники собрались раньше, в Сочи.