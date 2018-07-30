Террористы обстреляли жилой квартал на окраине Алеппо

Жертвами ракетной атаки стали два местных жителя. Еще шестеро пострадали, передает сирийский государственный телеканал.

Ракеты упали и разорвались в спальном районе города. В последний раз боевики атаковали Алеппо 21 июля. Тогда также погибли два человека.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Сирийская арабская армия (САА) совместно с российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) противостоит террористам. Несколько месяцев назад главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил в Дамаске о победе над боевиками ИГ*.

Сейчас воюющие на стороне официального Дамаска солдаты зачищают территории от оставшихся там террористов и радикалов. Начались работы по восстановлению инфраструктуры городов.

* ИГ («Исламское Государство») - террористическая группировка, запрещенная в России.