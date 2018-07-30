Мы в соц.сетях:
ЦБ получит право проверки банков без уведомления

ЦБ получит право проверки банков без уведомления

 Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны

Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны
Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Янукович подал иск против генпрокурора Украины
Чешская делегация встретится с главой Крыма

Чешская делегация встретится с главой Крыма

 США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров
ЦБ получит право проверки банков без уведомления

ЦБ получит право проверки банков без уведомления

 Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны

Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны
Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Янукович подал иск против генпрокурора Украины
Чешская делегация встретится с главой Крыма

Чешская делегация встретится с главой Крыма

 США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров
12:45   30 Июля 2018
Весь мир

Террористы обстреляли жилой квартал на окраине Алеппо

Террористы обстреляли жилой квартал на окраине Алеппо

Жертвами ракетной атаки стали два местных жителя. Еще шестеро пострадали, передает сирийский государственный телеканал.

Ракеты упали и разорвались в спальном районе города. В последний раз боевики атаковали Алеппо 21 июля. Тогда также погибли два человека.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Сирийская арабская армия (САА) совместно с российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) противостоит террористам. Несколько месяцев назад главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил в Дамаске о победе над боевиками ИГ*.

Сейчас воюющие на стороне официального Дамаска солдаты зачищают территории от оставшихся там террористов и радикалов. Начались работы по восстановлению инфраструктуры городов.

Террористы обстреляли жилой квартал на окраине Алеппо

* ИГ («Исламское Государство») - террористическая группировка, запрещенная в России.

Террористы обстреляли жилой квартал на окраине Алеппо

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#сирия #происшествия #алеппо #теракт #чп #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...