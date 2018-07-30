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12:34   30 Июля 2018
Россия

Эксперт объяснил предложение Латвии разделить Россию синдромом Фрезэра

Эксперт объяснил предложение Латвии разделить Россию синдромом Фрезэра

По мнению политолога Александра Асафова, заявление латвийского депутата Александра Кирштейнса разделить Россию на несколько частей сделано в надежде заработать баллы лояльности Вашингтона.

В беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что на заявления прибалтийских политиков нельзя смотреть как на взгляды коллективного Запада — это всего лишь «реплики местечковых персон на периферии Европы».

«Эти персоны открыто демонстрируют лояльность не политическому центру ЕС Брюсселю, а Вашингтону, — уверен Асафов. — Такая демонстрация преданности, как они надеются, обернется финансовыми преференциями дядюшки Сэма».

По его словам, прибалтийские государства уповают на русофобский курс, поскольку у них не просматриваются источники средств для пополнения собственной экономики. Агрессивная риторика в отношении России чаще всего даже не содержит сколько-то рационального зерна. Как отметил политолог, для прибалтийских политиков главное постоянно поддерживать градус антироссийской риторики.

«Это дает им надежду привлечь деньги в награду за поддержку американского курса на расширение НАТО, что, кстати, частично, но удалось Польше, которой платят за размещенный военный контингент альянса», — отмечает Асафов.

По замыслу депутата сейма Латвии Кирштейнса, Россию нужно разделить на несколько частей по этническому составу. Тогда, считает прибалтийский нардеп, закончатся военные конфликты и в Европе на многие годы воцариться мир. Именно так написал Кирштейнс в Twitter, комментируя пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу.

Асафов напомнил, что не так давно бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс признал, что конфронтация с Россией негативно сказалась на экономике его страны. Прежде всего, по словам экс-министра, это коснулось транзитной отрасли и пищевой промышленности. При этом он отметил, что все это произошло из-за санкций Вашингтона и Евросоюза против России и ответных мер Москвы, поэтому улучшение отношений между Западом и Россией для Риги пойдет только на пользу. Также политик сказал, что экономика Латвии сильно зависит от России. По его мнению, Рига могла бы вернуть рынки сбыта для шпрот и другой рыбной продукции.

Эксперт объяснил предложение Латвии разделить Россию синдромом Фрезэра

По мнению эксперта, прибалтийские политики так увлеклись возведением России в роль врага №1, что уже верят, будто стоит нанести ей ущерб или уничтожить РФ, а «разделить» равно уничтожить, то все проблемы Латвии, Литвы и Эстонии сами собой решатся. Между тем, такие сценарии влекут лишь ухудшение положения этих стран, поскольку у них неразвитая и негибкая экономика, угрожающих размеров отток населения и отсутствие перспектив развития.

«Такую иррациональную позицию описал еще исследователь Джеймс Фрезэр в XIX веке — это попытки найти решение проблемы в абсолютно отвлеченных, не связанных с нею вещах. Но любые проблемы России прибалты неминуемо ощутят и на себе — таковы основы геополитики. Вся эта русофобская политика прибалтийских стран отзывает к древним ритуалам, когда в нарисованного мамонта тыкали копьем, чтобы охота была успешной. Все это возведено в государственную политику целого региона Европы и активно культивируется ее элитами», — заключил Александр Асафов.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #латвия #политика #асафов #кирштенс
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