Эксперт объяснил предложение Латвии разделить Россию синдромом Фрезэра

По мнению политолога Александра Асафова, заявление латвийского депутата Александра Кирштейнса разделить Россию на несколько частей сделано в надежде заработать баллы лояльности Вашингтона.

В беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что на заявления прибалтийских политиков нельзя смотреть как на взгляды коллективного Запада — это всего лишь «реплики местечковых персон на периферии Европы».

«Эти персоны открыто демонстрируют лояльность не политическому центру ЕС Брюсселю, а Вашингтону, — уверен Асафов. — Такая демонстрация преданности, как они надеются, обернется финансовыми преференциями дядюшки Сэма».

По его словам, прибалтийские государства уповают на русофобский курс, поскольку у них не просматриваются источники средств для пополнения собственной экономики. Агрессивная риторика в отношении России чаще всего даже не содержит сколько-то рационального зерна. Как отметил политолог, для прибалтийских политиков главное постоянно поддерживать градус антироссийской риторики.

«Это дает им надежду привлечь деньги в награду за поддержку американского курса на расширение НАТО, что, кстати, частично, но удалось Польше, которой платят за размещенный военный контингент альянса», — отмечает Асафов.

По замыслу депутата сейма Латвии Кирштейнса, Россию нужно разделить на несколько частей по этническому составу. Тогда, считает прибалтийский нардеп, закончатся военные конфликты и в Европе на многие годы воцариться мир. Именно так написал Кирштейнс в Twitter, комментируя пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу.

Асафов напомнил, что не так давно бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс признал, что конфронтация с Россией негативно сказалась на экономике его страны. Прежде всего, по словам экс-министра, это коснулось транзитной отрасли и пищевой промышленности. При этом он отметил, что все это произошло из-за санкций Вашингтона и Евросоюза против России и ответных мер Москвы, поэтому улучшение отношений между Западом и Россией для Риги пойдет только на пользу. Также политик сказал, что экономика Латвии сильно зависит от России. По его мнению, Рига могла бы вернуть рынки сбыта для шпрот и другой рыбной продукции.

По мнению эксперта, прибалтийские политики так увлеклись возведением России в роль врага №1, что уже верят, будто стоит нанести ей ущерб или уничтожить РФ, а «разделить» равно уничтожить, то все проблемы Латвии, Литвы и Эстонии сами собой решатся. Между тем, такие сценарии влекут лишь ухудшение положения этих стран, поскольку у них неразвитая и негибкая экономика, угрожающих размеров отток населения и отсутствие перспектив развития.