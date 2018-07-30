Исключение ТЦ «Зимняя вишня» из числа вещдоков обжаловано потерпевшими

Центральный районный суд Кемерова 10 августа рассмотрит жалобу потерпевших по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» на решение об исключении зданий ТРЦ из числа вещественных доказательств.

Они уверены, что демонтируемые сейчас постройки еще могут посодействовать расследованию. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из суда.В торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар 25 марта, в результате чего погибли 60 человек. На данный момент расследуется уголовное дело, в числе фигурантов — десять человек. Судья Ирина Иванова уточнила, что жалоба поступила от Смирновой Анны Викторовны и Смирнова Александра Сергеевича о признании необоснованным постановления об отмене признания ТЦ в качестве объекта вещдока. Затем заседание продолжилось в закрытом для СМИ режиме. После этого его отложили до 10 августа для оповещения всех сторон по делу.

Жалоба направлена потерпевшими по уголовному делу Анной и Александром Смирновыми из поселка Трещевский Кемеровской области. Они потеряли во время пожара в ТЦ своего ребенка. Перед заседанием Анна Смирнова заявила журналистам, что по их мнению, здание ТЦ может еще пригодиться в качестве вещдока. В постановлении об отмене признания ТЦ вещественным доказательством от 12 июля отмечается, что в ходе расследования неоднократно проводились осмотры места происшествия. Торговый центр признали вещдоком по уголовному делу и передали на ответственное хранение мэрии. В данный момент ведется разбор здания ТЦ, в котором произошел пожар. Демонтаж начался 14 июля с разбора внешних элементов здания. Тяжелая техника приступила к демонтажу 19 июля. На месте торгового центра обустроят сквер.