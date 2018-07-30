Лавров и Шойгу встретятся с японскими коллегами в Москве

Российская сторона поднимет вопрос укрепления доверия в области безопасности, а также представит оценки ситуации вокруг планов развертывания глобальных систем американских ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с японским коллегой Таро Коно, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с министром обороны Японии Ицунори Онодэра в Москве. Помимо консультаций в формате «два плюс два» состоятся отдельные встречи 30 июля - 1 августа.

Министры поучаствуют в очередном раунде российско-японских консультаций глав МИД и Минобороны. Министры иностранных дел РФ и Японии рассмотрят дальнейший график политического диалога и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Токио и Москвы.

Первая встреча в формате «два плюс два» РФ и Японии состоялась в ноябре 2013 года. Однако формат заморозили из-за кризиса на Украине и присоединения Токио к антироссийским санкциям. Решение провести новую встречу приняли после визита президента РФ Путина в Японию в декабре 2016 года.