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 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Янукович подал иск против генпрокурора Украины
Чешская делегация встретится с главой Крыма

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 США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров
12:44   30 Июля 2018
Россия

Лавров и Шойгу встретятся с японскими коллегами в Москве

Лавров и Шойгу встретятся с японскими коллегами в Москве

Российская сторона поднимет вопрос укрепления доверия в области безопасности, а также представит оценки ситуации вокруг планов развертывания глобальных систем американских ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лавров и Шойгу встретятся с японскими коллегами в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с японским коллегой Таро Коно, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с министром обороны Японии Ицунори Онодэра в Москве. Помимо консультаций в формате «два плюс два» состоятся отдельные встречи 30 июля - 1 августа.

Лавров и Шойгу встретятся с японскими коллегами в Москве

Министры поучаствуют в очередном раунде российско-японских консультаций глав МИД и Минобороны. Министры иностранных дел РФ и Японии рассмотрят дальнейший график политического диалога и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Токио и Москвы. 

Первая встреча в формате «два плюс два» РФ и Японии состоялась в ноябре 2013 года. Однако формат заморозили из-за кризиса на Украине и присоединения Токио к антироссийским санкциям. Решение провести новую встречу приняли после визита президента РФ Путина в Японию в декабре 2016 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
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