Вице-премьер Борисов предложил модернизировать старые танки вместо закупок «Арматы»

По словам вице-премьера Юрия Борисова, руководство ВС РФ предпочитает повышать боевой потенциал уже имеющейся военной техники за счет ее модернизации. Массовая закупка нового вооружения, например, танков «Армата» обходится слишком дорого.

Большим спросом на рынке до сих пор пользуется Т-72. Борисов считает, что он превосходит «Абрамсов», «Леклерков» и «Леопардов» как по цене, так и по качеству.

Средства пускают на модернизацию старых образцов. Это позволяет сэкономить бюджетные средства. Вице-премьер подсчитал, что Россия, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, способна решать поставленные задачи именно благодаря таким эффективным решениям.