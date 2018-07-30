Турция предложила РФ перейти к расчетам в электронных деньгах — Эрдоган
Турецкий лидер Тайип Эрдоган поучаствовал в десятом саммите БРИКС в южноафриканском городе Йоханнесбург.
По его словам, во время поездки в Африку расчеты в национальных валютах стали важной темой переговоров. Президент Турции обсудил этот вопрос с лидерами других стран. Эрдоган уточнил, что министры финансов и центробанки сосредоточенно прорабатывают переход к расчетам в электронных деньгах.
Президент Турции предлагал российскому коллеге Владимиру Путину «заниматься торговлей в национальных валютах» в 2016 году. Позднее эту тему не раз обсуждали во время встреч президентов в Анкаре и Москве.
«У нас с Россией даже есть мысли о переходе на электронные денежные средства», — сказал Эрдоган.