Мы в соц.сетях:
ЦБ получит право проверки банков без уведомления

ЦБ получит право проверки банков без уведомления

 Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны

Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны
Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Янукович подал иск против генпрокурора Украины
Чешская делегация встретится с главой Крыма

Чешская делегация встретится с главой Крыма

 США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров
ЦБ получит право проверки банков без уведомления

ЦБ получит право проверки банков без уведомления

 Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны

Командующего войсками ЗВО Картаполова назначили замминистра обороны
Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

Лавров назвал неприемлемым навязываемый Киеву выбор между РФ и ЕС

 Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Янукович подал иск против генпрокурора Украины
Чешская делегация встретится с главой Крыма

Чешская делегация встретится с главой Крыма

 США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров

США препятствуют разработке в ООН правил поведения в киберпространстве — Лавров
12:23   30 Июля 2018
Весь мир

Турция предложила РФ перейти к расчетам в электронных деньгах — Эрдоган

Турция предложила РФ перейти к расчетам в электронных деньгах — Эрдоган

Турецкий лидер Тайип Эрдоган поучаствовал в десятом саммите БРИКС в южноафриканском городе Йоханнесбург.

По его словам, во время поездки в Африку расчеты в национальных валютах стали важной темой переговоров. Президент Турции обсудил этот вопрос с лидерами других стран. Эрдоган уточнил, что министры финансов и центробанки сосредоточенно прорабатывают переход к расчетам в электронных деньгах.

Президент Турции предлагал российскому коллеге Владимиру Путину «заниматься торговлей в национальных валютах» в 2016 году. Позднее эту тему не раз обсуждали во время встреч президентов в Анкаре и Москве.

«У нас с Россией даже есть мысли о переходе на электронные денежные средства», — сказал Эрдоган.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #турция #эрдоган #деньги
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...