Собчак поддержала пенсионную реформу

Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак 29 июля в своем Instagram-аккаунте прокомментировала инициативу повышения пенсионного возраста в России. Политик поддерживает пенсионную реформу, но считает, что властям следовало провести ее на пять лет раньше.

Собчак напомнила, что к 2040-ым при неизменности возраста число пенсионеров достигнет 55 миллионов, а число работающих при этом сократится. Именно поэтому повышение пенсионного возраста необходимо. Людей, критикующих реформу и обвиняющих государство в краже их денег, политик называет популистами. Она убеждена, что реформа не сможет отобрать несуществующие деньги. «Их и так не было», — пишет Собчак.

При этом политик уверена, что нынешний вариант реформы является лишь половинчатой мерой. Она призвала властей разрешить гражданам самостоятельно распоряжаться своей пенсией. Тем, кто протестуют против повышения пенсионного возраста, Ксения Собчак пожелала разобраться в себе.